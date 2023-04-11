مصرع سيدة وشخص صدمتهما سيارة فى مدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت سيدة وشخص مصرعهم بعدما صدمتهم سيارة تسير عكس الاتجاه بالطريق بمدينة 6 أكتوبر وتم نقل المتوفين إلى المستشفى ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على السائق المتسبب فى الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بدائرة قسم ثالث أكتوبر ؛ وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين وفاة سيدة ورجل وجرى نقلهم إلى المستشفى.

فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على السائق والسيارة المتسببة فى الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.