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مسابقة لحفظ القرآن الكريم لأبناء العاملين بجامعة الفيوم.. صور

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 04:28 م
مسابقة لحفظ القرآن الكريم لأبناء العاملين بجامعة الفيوم.. صور جانب من المسابقة
الفيوم - رباب الجالى

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نظمت اللجنة الرياضية للعاملين بجامعة الفيوم "مسابقة حفظ القرآن الكريم لأبناء العاملين بالجامعة"، بالمكتبة المركزية، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس الجامعة، بحضور أشرف الغندقلي، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وعمرو ماضي، أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية ورئيس اللجنة الرياضية، وعدد من العاملين بالجامعة، وأبناء العاملين.
 
وتضم المسابقة، بحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مستويات، المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني، نصف القرآن الكريم، والمستوى الثالث، حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم.
 
ويتنافس في المسابقة، 50 متسابقًا من أبناء العاملين بالجامعة، وتضم لجنة التحكيم، عددًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية دار العلوم، وهم: الدكتور السيد الحداد، والدكتور إيهاب الشرقاوي، والدكتور عمر جمعة حامد، وستعلن النتائج، وإقامة حفل ختام المسابقة، غدًا- الأربعاء.
 
الأطفال حفظة القران
الأطفال حفظة القران

الحضور
الحضور

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

قيادات جامعة الفيوم
قيادات جامعة الفيوم

لجنة التحكيم
لجنة التحكيم

 


حفظ القران

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