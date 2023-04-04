محافظ قنا يكرم 119 من الفائزين والمتفوقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الحفل السنوي لتكريم حفظة القرآن الكريم، لتكريم 119 من الفائزين والمتفوقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم من أبناء المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وهنأ محافظ قنا، الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تأتى في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم، وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلاً عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة، لافتاً إلى دورهم في المستقبل القريب لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، داعياً المولى أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً من كل سوء، موضحاً أن المسابقة تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والشباب وتشجعهم على حفظ القرآن الكريم وتكريمهم ليكونوا مثل أعلى يحتذى به.

وقال حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن الجمعية تعمل على تقديم خدمات مجتمعية تستهدف بها الانسان تحت شعار" رعاية الانسان مهمتنا" ومن خلال ما تقدمة من خدمات عديدة لنشر الدعوة الاسلامية وتوعية المسلمين بأمور دينهم، من خلال قوافل الدعوة التي تجوب ارجاء المحافظة، بالإضافة إلى ما تقدمة من حزمة تدخلات مجتمعية نحو كفالة الطفل اليتيم ورعاية طلاب العلم وتيسير الزواج وتحفيظ القران ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب الرعاية الطبية والخدمات التنموية المقدمة للأسر الاكثر احتياجا.

بدأ الاحتفال بتلاوة مباركة من القران الكريم ثم انشودة استعراضية بعنوان "يلى سامع اسم نبينا" قدمتها مجموعة من فتيات الجمعية تلاها قصيدة بعنوان "أكرم بقوما اكرموا القران"، وفى نهاية الاحتفال قدم محافظ قنا دروع التميز والجوائز القيمة لـ 119 من الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتى أقيمت على 5 مستويات هى " حفظ القرآن الكريم كاملا، وحفظ نصف القرآن، وحفظ 10 أجزاء من القرآن، وحفظ ربع القرآن، وحفظ بعض من أجزاء من القران الكريم " وبعد ذلك قام بتكريم لجنة التحكيم على مستوى المحافظة.

