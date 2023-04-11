مدينة أرمنت ترفع 10 أطنان مخلفات وتطلق حملة ترشيد استهلاك الكهرباء

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، انطلاق العمل فى الحملة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء فى جميع المنشآت والمبانى الحكومية على مستوى المحافظات، وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الصادرة فى هذا الشأن، من خلال كتابه الدورى رقم 75 لسنة 2023، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالكتاب الدورى لتنفيذ خطة الدولة لترشيد الاستهلاك الكهربائى بالمبانى والمصالح الحكومية.

وفى هذا الصدد قال العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت ، إنه قامت إدارة النظافة والتجميل بالمركز بحملة نظافة عامة بشوارع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وشارع نجع دنقل وشارع نهر النيل بجوار مصنع السكر، حيث نجحت تلك الحملات فى رفع 10 طن تقريباً من المخلفات والقمامة بمعدات الوحدة المحلية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت، فى بيان صحفى، أنه تم الإنطلاق فى ترشيد الكشافات بالطريق السريع، وذلك تحت إشراف إدارة النظافة والتجميل بالمركز وقسم الكهرباء بالمركز، حيث أنه فى هذا الإطار قامت جميع الأحياء بالبدء فى أعمال ترشيد إستهلاك الكهرباء طبقاً للبيان الآتي:- (تم تخفيض الإنارة العامة فى الميادين والحدائق العامة بمدينة الأقصر وفصل إنارة الإعلانات والدعاية المضيئة من الساعة الـ (10) م يومياً وفصل التيار الكهربائى عن جميع مبانى الوحدة المحلية ماعدا غرف التحكم والكاميرات وغرفة العمليات والمكاتب الفنية ( أجهزة السيرفرات).

فيما قام العميد عادل شرشر رئيس مدينة أرمنت، مع شرطة المرافق والمرور بأرمنت وإدارة الاشغالات بالمركز، بفتح طريق مسجد الرحمن لتيسير حركة السير والمرور للسيارات والمواطنين، حيث كان ذلك رداً على شكوى المواطنين من التكدس المرورى فى تلك المنطقة، وخاصة من السيارات الغير مرخصة التى تقوم بتحميل الركاب من أمام مسجد الرحمن ممايؤدى إلى تكدس مرورى بتلك المنطقة واعاقة حركة سير المواطنين، وقد تم التأكيد على مسؤولى المرور بأرمنت بضرورة التواجد فى الفترة المسائية لتسهيل حركة المرور وعدم تواجد السيارات المخالفة.