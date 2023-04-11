محافظ قنا يفتتح مسجد الفتح بجزيرة العبل بالوقف بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، افتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد الفتح بجزيرة العبل، التابعة لمركز الوقف، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة لإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية، جاء ذلك بحضور حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف.

وهنأ محافظ قنا، أهالى جزيرة العبل بمناسبة افتتاح المسجد، معربا عن بالغ سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله، يُذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم الحنيف، مشيدا باهتمام الدولة، ممثلة في وزارة الأوقاف، ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأدى محافظ قنا ومرافقوه صلاة العشاء والتراويح بالمسجد، المقام على مساحة 345 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و 400 ألف جنيه، موجها الشكر للقائمين والمساهمين فى إقامة المسجد وعمارته.

وووجه وكيل وزارة الأوقاف، الشكر لمحافظ قنا لتلبيته هذه الدعوة لمشاركة أهالي جزيرة العبل فرحتهم بمناسبة افتتاح إحلال وتجديد المسجد، لافتا أن مساحة المسجد الأصلية 235 م2 ، وقد تبرع الأهالي ب 110 م2 لتصبح المساحة الاجمالية 345 متر وتم زيادة الاعتماد ليصبح 2 مليون و 400 ألف جنيه، وكان للنائب طارق رسلان، دور كبير في الحصول على الموافقة على زيادة الاعتماد من الوزارة.