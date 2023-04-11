اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 11:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يفتتح مسجد الفتح بجزيرة العبل بالوقف بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 11:19 م
محافظ قنا يفتتح مسجد الفتح بجزيرة العبل بالوقف بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه افتتاح مسجد الفتح بجزيرة العبل فى قنا
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، افتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد الفتح بجزيرة العبل، التابعة لمركز الوقف، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة لإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية، جاء ذلك بحضور حسام حمودة،  السكرتير العام للمحافظة، وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف.

وهنأ محافظ قنا، أهالى جزيرة العبل بمناسبة افتتاح المسجد، معربا عن بالغ سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله، يُذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم الحنيف، مشيدا باهتمام الدولة، ممثلة في وزارة الأوقاف، ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

 وأدى محافظ قنا ومرافقوه صلاة العشاء والتراويح بالمسجد، المقام على مساحة 345 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و 400 ألف جنيه، موجها الشكر للقائمين والمساهمين فى إقامة المسجد وعمارته.

وووجه وكيل وزارة الأوقاف، الشكر لمحافظ قنا لتلبيته هذه الدعوة لمشاركة أهالي جزيرة العبل فرحتهم بمناسبة افتتاح إحلال وتجديد المسجد، لافتا أن مساحة المسجد الأصلية 235 م2 ، وقد تبرع الأهالي ب 110 م2 لتصبح المساحة الاجمالية 345 متر وتم زيادة الاعتماد ليصبح 2 مليون و 400 ألف جنيه، وكان للنائب طارق رسلان، دور كبير في الحصول على الموافقة على زيادة الاعتماد من الوزارة.

 

افتتاح مسجد

مسجد جزيرة العبل

مركز الوقف

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة

بيوت العارفين.. مسجد العارف بالله سيدى عمر الإفلاقى أشهر جامع فى البحيرة.. قبلة الصوفيين وملاذ المحتاجين.. صاحبه من المشاركين فى فتح مصر ويرجع نسبه إلى الأمام الحسين.. عمره 200 عام ورمم أكثر من مرة.. صور

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:00 م

قناة الحياة تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين.. وقطب الطويل يؤم المصلين

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 08:05 م

دولة التلاوة.. "الطاروطى الصغير" حفظ القرآن الكريم فى 365 يوما.. الشيخ محمد عبدالكريم عضو مقرأة كبار الأئمة بمسجد الحسين: شيخ الأزهر كرمنى 3 مرات.. وطموحى الانضمام للإذاعة.. صور

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 07:00 م

رمضان شهر الإيمان..خاطرة الدكتور أحمد مكى إمام وخطيب مسجد الحسين

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 05:48 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة