محافظ سوهاج يفتتح مركز خدمة عملاء شركة المياه بطهطا ضمن احتفالات العيد القومى

سوهاج محمود مقبول

قام اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج يرافقه المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا اليوم الثلاثاء بإفتتاح مركز خدمة العملاء التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة المواطنين بكافة المجالس القروية التابعة والمواطنين بالمدينة ضمن خطة التطوير وذلك على هامش احتفال المحافظة بعيدها القومى.

هذا وقد أستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول طبيعة عمل مركز خدمة العملاء من القائمين عليه حيث يخدم مركز خدمة العملاء أكثر 81 ألف مواطن داخل 5 مجالس قروية بالإضافة إلى المدينة ويقدم ما يقرب من 2500 خدمة للعملاء شهريا والمركز يعمل 12 ساعة يوميا بالإضافة إلى وحدة اشحن التي تعمل على مدار 24 ساعة ويضم المركز 16 موظف خدمة عملاء يقومون بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمواطنين في زمن قياسى.

يذكر أن محافظة سوهاج تحتفل فى العاشر من أبريل من كل عام بعيدها القومى، حيث قدم شعب سوهاج نموذجا فريدا فى التضحية والنضال، عندما تصدى للحملة الفرنسية التى هاجمت قرى ومدن المحافظة عام 1799 م، وخاض أبناء المحافظة المعارك الشرسة ضد الفرنسيين فى سوهاج وطهطا والصوامعة وبرديس وجرجا وجهينة، ما اضطر جنود الحملة إلى مغادرة جهينة والانسحاب من سوهاج، ومن هنا خلدت سوهاج تاريخ العاشر من أبريل 1799 ليصبح عيدها القومى الذى تحتفل به كل عام.

وفى هذا الإطار تقوم المحافظة بإفتتاح العديد من المشروعات الهامة في مقدمتها المشروعات حيث تهدف عملية تطوير منظومة العمل إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور من خلال أماكن تقديم بما يتمشا مع التطوير السريع للمنظومة الرقمية الجديدة ومواجهة التحديدات الجديدة.