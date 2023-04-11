محافظ جنوب سيناء يكرم المتفوقين رياضيا وفى الأنشطة المدرسية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، المتفوقين رياضيا من أبناء المحافظة والحاصلين علي ترتيب رياضي علي مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الدعم والتحفيز والتشجيع علي التفوق في المجالات المختلفة.

حيث كرم محافظ جنوب سيناء اسراء جوده سيد لحصولها علي المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجمهورية للمصارعة النسائية.

يشار الي ان اللاعبة شاركت بتلك البطولة ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بجنوب سيناء مرحلة واعدين مصارعة وتم اختيارها لأداء اختبارات الانضمام للمنتخب القومي للمصارعة وحرص المحافظ علي الاشادة بها مؤكدا علي دعمه الكامل لها ومساندتها باعتبارها ممثلة عن جنوب سيناء في المنتخب القومي.

وفي اطار الجهود المبذولة لتنمية الوعي العام لأبناء المحافظة من الطلاب وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء ونشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر وتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين علي الابتكار في جميع المجالات تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

كرم المحافظ الحاصلين علي المراكز المتقدمة من أبناء المحافظة المشاركين في مسابقة الانشطة المدرسية علي مستوى الجمهورية والتي شهدت مسابقات افضل قطعة فنية عن التغيرات المناخية، افضل قطعة فنية عن حرب السادس من اكتوبر، افضل بحث عن التغيرات المناخية، الإذاعة المدرسية، للعام الدراسي 2022 / 2023.

كما كرم فوده عددا من مديري المدارس والمعلمين المتميزين علي مستوى في اطار حرص المحافظ علي تكريم أفضل معلم وافضل مدير مدرسة علي مستوي المحافظة شهريا.

من جانبه أكد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ان هذا التميز لم يكن ليتحقق إلا لحرص محافظ جنوب سيناء الدائم علي دعمه المستمر للعملية التعليمية علي أرض المحافظة بشكل عام، واهتمامه بتنمية ومواهب وقدرات الطلاب المتميزين بشكل خاص.

جاء ذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة، ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، والمكرمين واهاليهم