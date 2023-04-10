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محافظ جنوب سيناء يصدق على جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022/ 2023

الإثنين، 10 أبريل 2023 03:56 م
محافظ جنوب سيناء يصدق على جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022/ 2023 اللواء خالد فوة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022 / 2023 بمحافظة جنوب سيناء، ووفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبناء على مذكرة العرض من محمد حامد عقل وكيل الوزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.

 وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية وفق التالى:

الصف الرابع والخامس والسادس (رسمى وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهى الأربعاء 10 مايو 2023 لمدة خمسة أيام 

 وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية وفق التالى

الصف الأول والثانى الإعدادى (رسمى وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهى الأربعاء 11 مايو 2023 لمدة خمسة أيام 

الصف الثالث الإعدادى (الشهادة الإعدادية) تبدأ من السبت الموافق 13 مايو 2023 وتنتهى الخميس 18 مايو 2023 لمدة ستة أيام

وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية (عام / فني)وفق التالى

الصف الأول الثانوى العام (رسمى وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهى الثلاثاء 16 مايو 2023 لمدة عشرة أيام 

الصف الثانى الثانوى العام (رسمى وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهى الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام 

الصف الأول الثانوى صناعى (فنى عام ) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهى الخميس 11 مايو 2023 لمدة أربعة عشر يوما

الصف الثانى الثانوى صناعى (فنى عام) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهى الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة اثنا عشر يوما

الصف الثانى الثانوى صناعى (فنى جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهى الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة أربعة أيام

الصف الأول والثانى الثانوى تجارى (فني) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهى الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام 

الصف الأول الثانوى تجارى (فنى جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهى الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة أربعة أيام

الصف الثانى الثانوى تجارى (فنى جدارات) تبدأ من السبت الموافق 14 مايو 2023 وتنتهى الثلاثاء 17 مايو 2023 لمدة أربعة أيام

الصف الأول الثانوى الفندقى (فنى جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهى الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة أربعة أيام

الصف الثانى الثانوى الفندقى (فني) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهى الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام 

الصف الثانى الثانوى فندقى (فنى جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهى الإثنين 8 مايو 2023 لمدة ثلاثة أيام

الصف الأول الثانوى زراعى عام (فني) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهى الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام 

الصف الأول الثانوى زراعى (فنى جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهى الإثنين 8 مايو 2023 لمدة ثلاثة أيام

الصف الثانى الثانوى زراعى (فنى عام) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهى الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام 

الصف الثانى الثانوى زراعى (فنى جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهى الأحد 7 مايو 2023 لمدة يومان


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