محافظ جنوب سيناء يتابع آخر مستجدات التجمعات التنموية وموقف تقنين الأوضاع

تم خلال المؤتمر عرض موقف مقايسة شبكات المرافق بعد التعديل، وعرض الموقف الحالي واخر المستجدات للتجمعات التنموية بمدن المحافظة، وعرض مذكرة إدارة تطوير العشوائيات بشأن التقرير الفني المعد من قبل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الخاص بعمارات حي النور بشرم الشيخ 96 وحدة و48 وحدة، وتم ايضا عرض التقرير المقدم لمحضر اجتماع مسئولي المتغيرات المكانية لمدن المحافظة وما أسفر عنه من قرارات وتوصيات.

وتابع المحافظ موقف ساحات الإنتظار الذكية بشرم الشيخ، وتم مناقشة موقف تأشيرات الحج بالمحافظة، وتم عرض موقف الأراضي المطلوب تخصيصها من وزارة التنمية المحلية

ناقش المحافظ كتاب مديرية الإسكان بالمحافظة بشأن تفعيل أعمال اللجنة الفرعية بخصوص مراجعة المباني السكنية تحت الإنشاء بمدن المحافظة وطلب استدعاء أساتذة كلية الهندسة بجامعة السويس للاشتراك في أعمال اللجنة لمراجعة عدد 453 ملف بجميع مدن المختلفة، وعرض مقايسات الطرق الخاصة بتطوير الحي الأول بمدينة أبوزنيمة، وتم خلال المؤتمر الإعلان عن موجة الإزالات القادمة والتي تبدأ من 29 أبريل وتنتهي 14 يوليو 2023.