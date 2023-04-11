محافظ المنوفية: تنفيذ 1606 مشروعات خدمية وتنموية بقرى مركزى أشمون والشهداء

اختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية منيل دويب بمركز ومدينة أشمون للوقوف على معدلات نسب الإنجاز لضمان سرعة نهوها وفقًا للتوقيتات الزمنية المقررة، وذلك فى إطار المتابعات المستمرة للمشروع القومى العملاق والذى يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصرى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، رافقه خلالها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة والمقامة على مساحة إجمالية 900 متر وبنسبة تنفيذ 96%، ومركز تنمية الأسرة والطفل والذى تم إنشاؤه على مساحة 1369م ونسبة تنفيذ 95% بهدف تقديم خدمة طبية ورعاية صحية متميزة لأهالى الريف، وأكد المحافظ حرصه على تقديم كافة الإمكانيات والدعم اللوجستى لتدعيم مشروعات البنية التحتية للمشروع القومى من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ عمارات سكن كريم ضمن مشروعات حياة كريمة وذلك بعدد (5) عمارات سكنية على مساحة 6442 م، وجارى الانتهاء من كافة الأعمال للبدء فى تنفيذ أعمال التسليم الابتدائى ضمن مبادرة " سكن كريم لتوفير سكن لائق للأسر الأولى بالرعاية للارتقاء بمستوى جودة الحياة المعيشية وذلك وفق نموذج موحد لخدمة الأسر المستحقة، فيما تابع المحافظ أعمال مركز الشباب والذى يضم إنشاء ملعب جديد وسور على مساحة 2000م وبنسبة تنفيذ 98% وكذا إنشاء وحدة خلع ملابس على مساحة 1500متر وبنسبة تنفيذ 98%، بالإضافة إلى تفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحى بمنيل دويب على مساحة 625م بحوض الجزيرة بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة، وشدد المحافظ على ضرورة تواجد أطقم أفراد أمن لتأمين المنشآت والمبانى للحفاظ على عليها.

وأشاد محافظ المنوفية بكافة المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلى رأسها مبادرة " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف والتى تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية على أرض وطننا الحبيب، فضلًا عن تطوير حياة الإنسان المصرى وتغيير نمط حياته الريفية نحو الأفضل.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " يتم تنفيذها بقرى مركزى أشمون والشهداء بإجمالى تنفيذ ( 1606 ) مشروعات خدمية وتنموية وبنسبة تنفيذ 79%، حيث يتم تنفيذ (1078) مشروعا بأشمون بنسبة تنفيذ 75% و(528) مشروعا بالشهداء بنسبة تنفيذ 80%، وتتنوع المشروعات ما بين صرف صحى ومحطات مياه ورصف طرق وتبطين الترع وإنشاء مجمعات زراعية وخدمية ومراكز شباب ومواقف وأسواق نموذجية ومدارس ونقاط شرطة ووحدات إطفاء وبريد ووحدات صحية وإسعاف وغيرها من المشروعات الهامة التى تمس حياة المواطنين.