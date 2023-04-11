اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات لتحقيق الانضباط بالشوارع

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 11:36 م
محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات لتحقيق الانضباط بالشوارع إزالة الاشغالات بمحافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضارى لشوارع للعاصمة، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها.

 

كما شدد محافظ القاهرة على رفع كفاءة النظافة بالشوارع ومراجعة الإنارة وإزالة التعديات على الأرصفة واتاحتها للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 

وفى هذا السياق قام حى شرق مدينة نصر بالتنسيق مع شرطة المرافق، والإشغالات وإدارة المحلات والمتابعة الميدانية بالحى بحملة مكبرة على الشوارع والمقاهى المخالفة بمنطقة عباس العقاد تم خلالها رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق واخلاءه من الباعة الجائلين.

 

 كما تم تحرير 30 محضر إشغال طريق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع وتكثيف الحملات خاصة خلال الفترة التى تسبق عيد الفطر وأثناء العيد لمنع الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

 

 
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