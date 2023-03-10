حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق العام بشوارع بني سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بكافة مراكز ومدن المحافظة، ومنع انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية التي تعوق حركة المارة والسيارات، وتتسبب في اختناقات مرورية، ونقلهم إلى الأسواق المخصصة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لهم، بالإضافة إلي متابعة حالة النظافة العامة بالقرى والمدن والأحياء، ورفع القمامة والمخلفات والتراكمات أولًا بأول، للحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة، فضلا عن التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد على تنفيذ حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق العام والتعديات على الأرصفة، لفرض الانضباط وإعادة المظهر الحضاري وإخلاء شوارع المدينة من الإشغالات المخالفة، وذلك في حضور هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، وبمعاونة المختصين من إدارات الإشغالات والتنظيم والتراخيص بالوحدة المحلية، وشرطة المرافق،

واستهدفت الحملة شوارع (كورنيش النيل، المدخل الجنوبي للمدينة، وطريق ديمو، الجبالي، ميدان المديرية، الرياضي، احمد عرابي، صفية زغلول، منطقة حوض الدلالة، الدهشوري، عبد السلام عارف، سوق ترعة البوصة، جسر إسلام، الأباصيري، صلاح سالم، الأزهري).

وأسفرت الحملة عن رفع 255 حالة إشغال متنوع عبارة عن ( تاندات _ لافتات إعلانية مخالفة -_ بانرات _ باعة جائلين _ تعديات علي الأرصفة _ مخالفات علي جانب الطريق _ مقاعد وطاولات _ أكشاك _ موازين _ شماسي)، كما تم ضبط 15شيشة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات بقسم النقل البطيء بمعرفة مباحث المرافق.