اليوم السابع
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محافظ القاهرة لرئيس الطائفة الإنجيلية: قيادة وطنية مخلصة وسعداء بتجديد الثقة له

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:55 م
محافظ القاهرة لرئيس الطائفة الإنجيلية: قيادة وطنية مخلصة وسعداء بتجديد الثقة له لقاء الدكتور أندريه زكى ومحافظ القاهرة
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بعيد الفطر المبارك، في زيارة له اليوم الثلاثاء ، بمقر ديوان عام المحافظة، على رأس وفد ضم عددًا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

 

وفى بداية اللقاء، نقل رئيس الإنجيلية؛ أرق التهاني وخالص الأمنيات، لكافة القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا دوام النجاح والتقدم، لما يحقق الخير والسلام لجميع المصريين.

 

وأضاف رئيس الإنجيلية: نهنئكم ونهنئ جميع المصريين بعيد الفطر المبارك، ونقدر ونعتز بمجهوداتكم المخلصة، ودوركم الوطني في الارتقاء ببلادنا الجميلة، ونصلي من أجل المصريين وسلام العالم.

 


محافظه القاهره

الطائفه الانجيليه

خالد عبدالعال

شهر رمضان المبارك

عيد الفطر المبارك



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