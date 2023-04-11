محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية

الشرقية- إيمان مهنى

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الثالث الإعدادى ( العام – الرياضى ) للعام الدراسى 2022 / 2023 بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتى ستبدأ السبت 20 مايو وتنتهى الخميس 25 مايو 2023، مؤكداً على وكيل أول وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.





ومن جانبه أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات ستعقد على مدار 6 أيام كالاتي:

- يوم السبت الموافق 20/5/2023 فى مادتى اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

- يوم الأحد الموافق 21/5/2023 فى مادتى الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الإثنين الموافق 22/5/2023 فى مادة اللغة الأجنبية

- يوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023 فى مادتى الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023 فى مادة العلوم.

- يوم الخميس الموافق 25/5/2023 فى مادة الدراسات الاجتماعية.

أضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تقرر إعفاء طلاب المنازل من امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وفقاً للقرار الوزارى 137 لسنة 2002 , وسيجرى تقويم الأنشطة التربوية قبل نهاية الفصل الدراسى الثانى بأسبوعين على الأقل، مشيراً إلى أن قطعة الإملاء فى مادة اللغة العربية ستكون مستقلة تملى على الطلاب ولا تحتسب من موضوع التعبير وتكون لها درجاتها المستقلة ( درجتان ونصف ) ويحتسب لها عشرون دقيقة من الوقت الكلى لزمن إجابة المادة بناء على القرار رقم 313 لسنة 2011.