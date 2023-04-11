محافظ الجيزة يعتمد بعد قليل جداول امتحانات الإعدادية وصفوف النقل

كتبت - مرام محمد

يعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعد قليل، جداول امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعداد أسئلة الامتحان فى كل مادة من مناهج الفصل الدراسي الثاني مع مراعاة الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى، وتكون الأسئلة فيما درسه الطلاب فعليا، إضافة إلى أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي ومدير عموم تنمية المواد الدراسية، مشددة على أن الأسئلة تراعى الفروق الفردية بين مستويات الطلاب ومتدرجة من السهل إلى الأصعب.