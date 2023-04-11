محافظ الدقهلية يحيل 132 محضر مخالفات تموينية للنيابة

الدقهليه شريف الديب

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالتلاعب فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، موجهًا بتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 132 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن السنبلاوين وميت غمر والجمالية، واجا ونبروه وتمى الأمديد والمنصورة والمطرية، و شربين وطلخا ومنية النصر، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 38 محضر نقص وزن، و11محضر عدم مطابقة للمواصفات ،و2 محضر ضرب وهمى ،و2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و2 محضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها 27 شيكارة و1 محضر عدم وجود قائمة بيانات و1 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية و1 محضر انتهاء من الإنتاج و30 محضر عدم إعلان عن الاسعار و22 محضر عدم وجود شهادة صحية و1 محضر عدم تبديد حرز و7 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( بدال تموينى) و2 محضر عدم وجود فواتير و3 محاضر سلع مجهولة المصدر و1 محضر عدم إعلان عن المخازن و3 محضر بيع بأزيد من السعر و1 تصرف في سلع تموينية و1 محضر عدم احتفاظ بسجل 21 بترول، و3 محاضر ذبح خارج السلخانة، و تم التحفظ على7طن أرز ودقيق وسكر، و3 طن أعلاف و36 كجم لحم جاموسي، و15 كيس ادويه زراعيه، و برطمان سماد ورقي و500 عبوة دقيق و300علبة سجائر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت اعمال اللجان الخماسية بمراكز ومدن واحياء المحافظة للمرور علي الاسواق والمحلات وكذا متابعة انتظام العمل بها والتصدي لكافة المخالفات ففي مركز ومدينة دكرنس باشراف ومتابعة الدكتوره آمال بركات رئيس المركز والمدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.