محافظ الدقهلية يحيل 112 من العاملين بمستشفى دكرنس للتحقيق لتغيبهم بدون إذن

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار أعمال لجنة التفتيش والمتابعة التى تم تنفيذها بالمرور على مستشفى دكرنس العام، حيث اطلع "مختار"على تقرير بنتائج أعمال اللجنة والذى أعده، حسين البغدادى مدير إدارة المتابعة وعرضه، باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة والقائم بعمل مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

وقرر "مختار" إحالة 112من الاطباء وهيئة التمريض والإداريين والفنيين بالمستشفى للتحقيق فورا لتغيبهم عن العمل بدون اذن رسمى منهم 9 أطباء و21 من التمريض و15 من الإداريين اضافة لعدد 67 طبيبا تركوا العمل بدون اذن رسمى أو خط سير وكذا إحالة مسئول سجل الحضور الانصراف للتحقيق لعدم اتباع القواعد الموحدة فى الحضور الانصراف لجميع العاملين بالمستشفى ووجود كشط بالسجل، كما قرر "مختار" احالة كلا من مسئول الصيانة لوجود أجهزة معطلة ولم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها، وكذلك مسئولى الصيانة والمدير المالى والإدارى ومسئول السلامة والصحة المهنية، والمراقب الصحى، ومسئول المصاعد بالمستشفى، للتحقيق وذلك للتراخى والإهمال فى العمل وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العديد من الملاحظات التى تقع فى نطاق تخصص كلا منهم مما عاد بالسلب على جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

ووجه "مختار" للدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بسرعة صيانة الأجهزة المعطلة بالمستشفى وسرعة التنسيق مع الجهات المختصة لسرعة استلام وتشغيل المصاعد بالمستشفى حرصا على رفع المشقة عن المرضى والمترددين خاصة كبار السن وايضا عمل الصيانة اللازمة لدورات المياه بالمستشفى حفاظا على الهياكل الاساسية للمبنى، العمل فورا على توفير المستلزمات وتوفير وتشغيل الأجهزة الطبية اللازمة بعدد من الاقسام منها قسم الرمد وتركيبات الاسنان والعلاج الطبيعى وسرعة مراجعة منظومة الحريق والتأكد من جاهزيتها ووضع خطة للإخلاء فى حالات الطوارئ والقيام بالتنبيه على التطهير الدورى لخزانات المياه بالمستشفى والتخلص من أصناف الخردة ووضعها فى اماكنها المخصصة والعمل على تزويد المستشفى بالمستلزمات الكتابية والمطبوعات لتيسير العمل حرصا على سلامة وصحة وحياة المترددين عليها.

والجدير بالذكر أن "مختار" كان قد اكد على ضرورة وضع استراتيجية وخطة عمل ثابته ومفاجئة للمرور والتفتيش على كافة مواقع العمل بنطاق المحافظة لمتابعة تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين وذلك بقطاعات الخدمات والمرافق وكذا الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى وكافة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وعرض التقارير والنتائج للجان المرور لاتخاذ ما يلزم بشأنها فورا.

جاء ذلك فى اطار الخطة التى اعتمدها الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، لتنظيم حملات لجان التفتيش والمرور على جميع مواقع العمل التنفيذى، ورافد تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، فى جميع القطاعات وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة القطاعات حيث يتم من خلال هذه اللجان متابعة الأداء والانضباط الإدراى وحسن تقديم الخدمات للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.