محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق قبل الأعياد

أسيوط - هيثم البدرى

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع التموين الصحة والطب البيطري وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق قبل الأعياد، وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطن والمساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالأسواق.

حيث أصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق بين التموين والطب البيطرى والصحة للمرور على الأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة وأماكن بيع الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة واتخاذ كافة التدابير الوقائية قبل عيد القيامة وعيد شم النسيم وقرب حلول عيد الفطر المبارك موجهًا بتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحطات الوقود والتفتيش على كافة المنافذ والمعارض للتأكد من سلامة السلع المعروضة وجودتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن رئيس المركز بعدة حملات على الأسواق بالاشتراك مع إدارة تموين البداري بقيادة أيمن أحمد علي مدير مكتب تموين البداري وإدارة الطب البيطري برئاسة الدكتورة نشوان وعلاء الناظر نائب رئيس المركز وعلاء عبد الرحمن مدير إدارة البيئة بالمركز وتم المرور على الأسواق للتفتيش على محال بيع اللحوم للتأكد من صحة المنتجات المطروحة بالأسواق للمواطنين مع تشـديد الرقابة والمتابعة علي محلات الجزارة والأسـواق وثلاجات حفظ اللحوم كما تم المرور على المخابز للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات واسفرت الحملة عن تحرير 20 مخالفة وضبط 14 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو و5 كيلو لحوم فاسدة و5 أسطوانات بوتاجاز، وتم عمل المحاضر للمخالفين واتخاذ مايلزم من الإجراءات القانونية حيالها.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.