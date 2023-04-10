محافظ أسيوط: اختيار الفائزين بترخيص 145 سيارة ميكروباص للعمل كسرفيس بالقرعة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم اختيار 145 فائزًا، من بين المتقدمين للحصول على ترخيص تسيير 145 سيارة ميكروباص 14 راكب، للعمل كسرفيس داخل المحافظة، من الذين انطبقت عليهم شروط التقدم، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النقل الجماعي، والقضاء على المركبات غير الآمنة بوسائل النقل الداخلية، وتسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام وتوفير وسيلة نقل آمنه للمواطنين تضمن لهم الراحة والآمان خلال تنقلهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتمت إنابه اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، في حضور فعاليات إجراء القرعة العلنية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور يسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة وأشرف محمد مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالديوان العام ومجدي عزيز مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية.

وتم إجراء القرعة بصورة علنية أمام جميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط ضمانًا للشفافية والعدالة وتم اختيار الفائزين لترخيص 145 ميكروباص أجرة 14 راكب للعمل كسرفيس داخل مواقف المحافظة وتم اختيار عدد احتياطي فى حال عدم قيام أحد من الفائزين باستيفاء الإجراءات المطلوبة خلال شهر من إجراء القرعة وفقًا للضوابط والشروط المنظمة لذلك وتم تكليف الفائزين في القرعة العلنية بشراء سيارة موديل 2022 بمعرفتهم والسير في اجراءات ترخيصها خلال مدة شهر من تاريخ رسو القرعة العلنية عليهم.

كان اللواء عصام سعد قد وافق خلال جلسه المجلس التنفيذي الأخيرة على ترخيص عدد 145 سيارة ميكروباص 14 راكب للعمل كسرفيس داخل المحافظة طبقًا للاحتياجات الفعلية والكثافات السكانية على أرض الواقع حيث سيتم ترخيص عدد 15 سيارة ميكروباص 14 راكب لكل خط للعمل على خطوط "ديروط/ موقف الأزهر" وخط "القوصية/موقف الأزهر" وخط "منفلوط/موقف الأزهر" وخط "أبوتيج/نزلة عبداللاه" فضلا عن ترخيص عدد 10 سيارات ميكروباص 14 راكب لكل خط للعمل على خطوط أبنوب/موقف الأزهر وخط صدفا/موقف النزلة وخط الساحل/موقف النزلة وخط البداري/موقف النزلة وخط الغنايم/موقف النزلة وخط موقف المعلمين/موقف الأزهر وخط مدينة أسيوط الجديدة/موقف الأزهر بالإضافة إلى 10 سيارات ميكروباص 14 راكب داخل مدينة أسيوط الجديدة "سرفيس داخلي" وعدد 5 سيارات ميكروباص 14 راكب على خط مدينة 30 يونيو/موقف الأزهر.

يذكر أن محافظة أسيوط قد أعلنت في وقت سابق عن تلقي طلبات الراغبين في ترخيص سيارات الميكروباص للعمل كسرفيس داخل مواقف المحافظة في الفترة من 5 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 2022 بمقر الإدارة العامة للمواقف بشارع التحكم المركزي بحي شرق وفقا للشروط المعلنة للتقديم على أن يشترط ألا يكون المتقدم يملك سيارة أجرة بإسمه وذلك وفقًا للضوابط والشروط المنظمة لذلك.