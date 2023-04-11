محافظ أسوان يستقبل وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية بالورود والأغانى النوبية

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم، الثلاثاء، وفد دبلوماسى يضم مجموعة سفراء الدول الأمريكية المعتمدين بالقاهرة، ومسئولين من وزارة الخارجية، خلال زيارتهم لمحافظة أسوان، وتفقد عدد من المشروعات.

وقدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية، عرضا فنيا يتضمن مجموعة من الأغانى النوبية التى تعكس الفلكلور والتراث النوبى الشهير، وهو الذى لاقى إعجاب الوفد الزائر، والذى تسلم الورود أيضا كنوع من الترحيب بالضيوف، خلال استقبالهم بديوان عام المحافظة.

ومقرر أن يزور وفد السفراء، عددا من المشروعات بمحافظة أسوان، منها مشروع بنبان للطاقة الشمسية، ومصنع كيما بمدينة أسوان، وغيرها من المشروعات الكبرى على أرض عاصمة أفريقيا.