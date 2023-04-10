محافظ أسوان يشارك فى حفل إفطار "كتف في كتف" للأطفال الأيتام وذوى الهمم

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شارك اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، فى حفل إفطار " كتف في كتف " للأطفال الأيتام وذوى الهمم ، والتى نظمها مجلس الشباب المصرى ، ومؤسسة حياة كريمة ، وذلك وسط مشاركة أعداد كبيرة من الأطفال والنشء الأيتام ، وذوى القدرات الخاصة ، وأيضاً الأسر الأولى بالرعاية ، وذلك بحديقة وبلازا درة النيل.

وبعث المشاركون في حفل الإفطار برسالة شكر وتقدير إلى الرئيس السيسى على دعمه الكامل لكافة الفاعليات والمبادرات الوطنية والمجتمعية والتى تعود بالنفع والفائدة علي جموع المواطنين ، وفى مقدمتهم محدوى الدخل والأسر الأكثر إحتياجاً.

وأشاد محافظ أسوان، بالدور الرائد لمجلس الشباب المصرى فى تأكيد مبادئ التراحم والتكافل الإجتماعى بين مختلف فئات المجتمع المحلى ، وتحويلها لواقع فعلى لمواجهة التحديات الإقتصادية والمعيشية وخاصة إعلانه عن توفير 400 فرصة عمل للشباب الأسوانى ، بجانب قيام مؤسسة حياة كريمة بتوزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية مع توزيع الألعاب الترفيهية على الأطفال.

وأشار، إلى أن إنتشار حفلات الإفطار الجماعى وموائد الرحمن ، مع إفطار الصائمين على الطرق السريعة والداخلية وغيرها من مظاهر الرحمة يعكس التماسك والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع تحقيقاً للمشاركة المجتمعية الجادة فى ظل وجود نماذج شبابية مشرفة تخوض مسيرة العمل العام فى مختلف القطاعات والمجالات الحياتية.

حضر الاحتفالية أيضآ، محمد سيف مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصرى ، والعقيد أحمد جلال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بأسوان ، والدكتور محمد صلاح منسق عام المؤسسة ، والقيادات التنفيذية.