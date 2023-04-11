ماكرون: على أوروبا تعزيز القدرة على حماية نفسها والحفاظ على السيادة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب على أوروبا أن تكون قادرة على حماية نفسها، موضحا أنه من المهم التركيز على استقلالية أوروبا وسيادتها.

وأضاف الرئيس الفرنسي، خلال كلمة له على هامش زيارته لهولندا، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الاقتصادات الأوروبية ليست مجهزة كما يلزم، مشيرا إلى أنه يجب أن نقلل من اعتمادنا على الآخرين ونعزز السيادة الأوروبية.

وأوضح إيمانويل ماكرون، أن السوق الأوروبية الموحدة هي طريقنا، لافتا إلى أن روسيا حاولت استخدام الطاقة كسلاح.

وقال إنه يجب أن نكون قادرين على حماية أنفسنا، متابعا :"السيادة تعني اختيار شركائنا".

وأضاف الرئيس الفرنسي، أنه من المهم التركيز على استقلالية أوروبا وسيادتها وهذا ما أدافع عنه، موضحا أن روسيا شنت حربا همجية على أوكرانيا، وأنه يجب التفريق بين الاستبداد والديمقراطية.