اليوم السابع
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استقبال ملكى لماكرون فى أمستردام قبل توقيعه "ميثاق للابتكار"

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:54 م
استقبال ملكى لماكرون فى أمستردام قبل توقيعه "ميثاق للابتكار" إيمانويل ماكرون
كتبت: هناء أبو العز

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يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة دولة إلى هولندا، اليوم الثلاثاء،  تستغرق يومين بتسلسل ملكي يتبعه خطاب طال انتظاره حول أوروبا.
 
ويستقبل الملك ويليم ألكسندر وزوجته ماكسيما، إيمانويل وبريجيت ماكرون بشرف عسكري في القصر الملكي في أمستردام الساعة 11 صباحًا ، قبل حفل استقبال وغداء خاص، وتتويجًا لهذا البرنامج الملكي ، سيتم تقديم مأدبة عشاء رسمية على شرفهم بحضور المغني ديف من أصل هولندي والمهندس المعماري ريم كولهاس ومدير سباق فرنسا للدراجات كريستيان برودوم.
 
وتأتي هذه الزيارة الرسمية، وهي الأولى لرئيس فرنسي إلى هولندا منذ عام 2000 ، في أعقاب زيارة الزوجين الملكيين إلى فرنسا في عام 2016، وفوق كل شيء، يقصد منها أن تكون تجسيدًا للتقارب بين البلدين .
 
ومن جانبه، عزز إيمانويل ماكرون العلاقات مع عواصم أخرى، لا سيما روما ومدريد، خارج محور باريس-برلين التقليدي، كما أقام علاقة شخصية جيدة مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الذي ينتمي مثله إلى عالم الأعمال.
 
وستوقع باريس وأمستردام على "ميثاق للابتكار"  الخاص بالتعاون في المواصلات، يوم الأربعاء، وسيزور إيمانويل ماكرون مختبرات فيزياء الكم بجامعة أمستردام بهذه المناسبة، كما سيذهب الزوجان الرئاسيان ، برفقة ملك وملكة هولندا ، إلى معرض فيرمير في متحف ريجكس في أمستردام قبل العودة إلى باريس مساء الأربعاء.

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