اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أبريل 2023 06:34 م
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"لصوص لكن ظرفاء".. حرامية فى الهند تخصصوا فى سرقة رمال الشاطئ

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 06:00 م
"لصوص لكن ظرفاء".. حرامية فى الهند تخصصوا فى سرقة رمال الشاطئ رمال شواطئ - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قصص عن سرقات متعددة نستمع إليها بشكل يومى، لكن هناك من بين هذه القصص ما هو مختلف فى شخصيات اللصوص، فبعضها مخيف والآخر كوميدى، وبين هذا وذاك تنطلق حلقاتنا اليومية التى يقدمها اليوم السابع تحت عنوان "لصوص ولكن ظرفاء".

 

الحلقة التاسعة عشر

قامت مجموعة من اللصوص بسرقة رمال الشواطئ في الهند، وبدأ الشاطئ في الاختفاء.

اللصوص كانوا يسرقون رمال الشاطئ وبيعها فى الخارج بأعمال البناء، ما دعا وزير البيئة الهندى لإطلاق تحذير اسماه "مافيا الرمال" في البلاد، قبل أن يتم القبض على اللصوص من قبل الشرطة.


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