

جاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم سفير النرويج لدى اليمن توماس ليد بول، وفقا لقناة "اليمن" الفضائية مساء الإثنين، مشيرا إلى أن بلاده ترحب بأي جهد سياسي يدعم العملية السياسية في اليمن، ومنها جهود مملكة النرويج التي اهتمت بالملف اليمني منذ سنوات عدة، وعينت مبعوثاً خاصاً للسلام في اليمن.



من جهته، أكد سفير النرويج استعداد بلاده دعم مباحثات السلام في اليمن نظراً لخبرتها في رعاية المفاوضات السياسية منذ عقود.



وأضاف السفير ليد بول، أن بلاده ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، سواء عبر الأمم المتحدة أو عبر المانحين والمنظمات ذات الصلة.