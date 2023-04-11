طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة مساء اليوم حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة على معظم مراكز المحافظة خاصة المناطق الساحلية وسط موجات رعدية متعاقبة.

ورغم سقوط الامطار على مناطق المحافظة المختلفة، إلا أنه لم يؤثر ذلك على الحركة التجارية بالاسواق والمتاجر التى واصلت اعمالها بانتظام وكذلك لم تؤثر سوء الأحوال الجوية على السيولة المرورية بمعظم مناطق المحافظة.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية برفع درجة الإستعداد لمواجهة عدم إستقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على مناطق المحافظة المختلفة وإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

وأضافت انه تم الدفع باكثر من1300 طاقم فنى ومعدة لرفع تراكمات مياه الامطار من الشوارع والميادين.

وأشارت نائب محافظ البحيرة الى الإلتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق وكذلك مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما وجهت نائب محافظة البحيرة بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار وكذلك ستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.