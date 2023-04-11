طبيبة أسنان تنصح بتنظيف الأسنان بعد الطعام حتى لا يتغير لونها

كتبت رانيا عامر

كشفت إحدى الدراسات الحديثة عن أن نظافة الأسنا ن اليومية تحافظ على الصحة العامة للجسم، وأن مسألة عدم تنظيف الأسنان تعرضك إلى مخاطر الإصابة بأمراض الفم واللثة والرائحة الكريهة ومشاكل تسوس الأسنان أيضًا.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ناتاليا كاديكالوفا، طبيبة الأسنان، أن هناك عوامل عديدة تؤثر على لون الأسنان إلى اللون الأصفر الفاتح والاصفر الغامق والبني وأحيانًا اللون الأسود، وذلك وفقًا لما نشره موقع نوفوستي.

وأضافت طبيبة الأسنان أن الرأي الشائع هو أن القهوة تسبب تغير لون الأسنان إلى الأصفر، نعم بعض المواد يمكن أن تغير لون طبقة مينا في الأسنان، بالإضافة الي النبيذ الأحمر يغير لون الأسنان وكذلك بعض الثمار، في حين أن الليمون، على العكس من ذلك، يمكنه تبييض الأسنان، ولكن في حالة وجود تسوس فإنه قد يسبب الألم.

كما أشارت أخصائية الأسنان إلي أنه يصبح لون الأسنان داكنًا بسبب تناول بعض مضادات الحيوية، وكذلك تناول أي عقاقير دون تحكم، بما فيها المكملات الغذائية. كما أن بعض أمراض الجهاز الهضمي يمكن أن تسبب نشوء طبقة خاصة على الأسنان. وعندما يلاحظ طبيب الأسنان هذه الطبقة يدرك ضرورة ارسال المريض إلى أخصائي بالأمراض الباطنية.

وكشفت نتائج الأبحاث بان سبب تغير اللون الأسنان يرجع إلي زيادة في تركيز الفلور في الماء، حيث أن ارتفاع مستواه في الجسم، قد يؤدي إلى ظهور بقع بنية على الأسنان.

كما نصحت طبيبة الأسنان الأشخاص بتنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول كل وجبة من الطعام أو علي الأقل شطف الفم لخفض تأثير الصبغات والتقليل من تغير لون الأسنان.