5 طرق طبيعية لتوديع البلاك وابتسامة صحية.. أبرزها استخدام صودا الخبز

كتبت ميرفت رشاد

في عالم نظافة الفم، يعتبر تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام من الأشياء التي لا يمكننا تفويتها للحفاظ على أسنان صحية، يمكن أن ينتهي البلاك بجعل أسنانك تبدو صفراء وتسبب جميع أنواع المشاكل، لكن لا تخف، وإليك بعض العلاجات لإزالة البلاك من الأسنان بشكل طبيعي، وفقًا لما نشره موقع" healthshots".

ما هو البلاك؟

البلاك عبارة عن غشاء لزج عديم اللون من البكتيريا يتشكل على أسنانك ولثتك، إنه نتيجة لتراكم البكتيريا التي تحدث بشكل طبيعي في الفم، يمكن أن يؤدي البلاك إلى اصفرار الأسنان وتسوسها وأمراض اللثة وغيرها من مشاكل صحة الفم إذا لم تتم إزالتها بانتظام.

كيفية إزالة البلاك من الأسنان بشكل طبيعي؟

1. استخدم الفرشاة بانتظام باستخدام صودا الخبز

صودا الخبز مادة كاشطة طبيعية يمكن أن تساعد في إزالة البلاك من أسنانك، اخلطي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع بضع قطرات من الماء لتشكيل عجينة، استخدم المعجون لغسل أسنانك بالفرشاة لمدة 2-3 دقائق، ثم اشطفها جيدًا بالماء.

2. استخدم خل التفاح

خل التفاح هو حمض طبيعي يمكن أن يساعد في إذابة البلاك على أسنانك، امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء وحركها في فمك لمدة 1-2 دقيقة، ثم اشطفها بالماء، احرص على عدم الإفراط في استخدام خل التفاح لأنه قد يؤدي أيضًا إلى إتلاف مينا الأسنان إذا تم استخدامه بشكل متكرر.

3. امضغ علكة خالية من السكر

يمكن أن يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر في تحفيز إنتاج اللعاب ، مما يساعد في التخلص من البلاك والبكتيريا. وجدت دراسة نشرت في مجلة Journal of Dental Research أن مضغ العلكة الخالية من السكر لمدة 20 دقيقة بعد الوجبات يقلل بشكل كبير من البلاك ويمنع تسوس الأسنان.

4. التدليك بالملح وزيت الخردل

الملح وزيت الخردل علاج تقليدي في الأيورفيدا الهندية لصحة الفم، وجدت دراسة نشرت في مجلة الأيورفيدا والطب التكاملي أن استخدام مزيج من الملح وزيت الخردل كغسول للفم يقلل بشكل كبير من البلاك والتهاب اللثة، امزج ملعقة صغيرة من الملح مع ملعقة كبيرة من زيت الخردل وحرك المزيج في فمك لبضع دقائق قبل أن تبصقه وتشطفه بالماء.