ضبط 1.5 طن سكر وزجاجات زيت تمويني مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ،1494 كيلو سكر و952 زجاجة زيت تمويني مدعم قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء خلال حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، و أثناء مرور الحملة علي التجار التموينيين بإجراء جرد لكميات السلع التموينية الموجودة لدي تاجرتمويني كائن نشاطه بقرية العلاقمة ، وقد أسفر الجرد عن قيام التاجر بالتصرف في كمية من السكر التمويني مقدارها ( 1494 ) كيلوجرام وكمية من الزيت التمويني مقدارها 952 زجاجة ببيعهما في السوق السوداء ، تبلغ قيمتهما الإجمالية مبلغ 388 ألفًا 75.5 جنيها ، وتم تحرير المحضر رقم 5229 لسنة 2023 جنح ههيا.

وقامت الحملة كذلك بالمرور على المخابز البلدية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت أثناء المرور من ضبط مخبز لقيامه بالتصرف في 4 شكائر دقيق بلدي مدعم ، وضبط مخبزين آخرين مخالفين لإنتاج خبز ناقص الوزن ، وضبط مخبز آخر يقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير عن ذلك محاضر إثبات الحالة اللازمة.