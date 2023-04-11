ضبط محطة وقود سيارات لتصرفها فى 52 ألف لتر سولار وبنزين بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحطات الوقود لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وكذلك مواجهة تهريب الوقود المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وشددت على أهمية ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود بناحية مركز كفر الدوار.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط محطه تموين سيارات قامت بالتصرف في كمية تقدر ب 52 الف لتر سولار وبنزين.

وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

يذكر ان مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة قد شنت حملات تموينية مكبرة مؤخرا على محطات الوقود .

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 الف لتر سولار وبنزين بأحدالعهد الباطنية غير مرخصة بمركز دمنهور تم تجميعه من السوق السوداء لاعاده بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.