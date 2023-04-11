اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 04:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بالطالبية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 04:34 ص
ضبط المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بالطالبية كمين الشرطة
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب نتيجة خلافات بينهما، حيث اعتدى عليه خلال مشاجرة بالطالبية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه وإصابته برأسه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين، مما أسفر عن مصرع أحدهما، نتيجة الاعتداء عليه وإصابته برأسه. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة