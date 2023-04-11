صحة الدقهلية: إضافة وحدتين جديدتين للأسنان بمستشفى طلخا

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إضافة وحدتي أسنان كاملتين بالمشاركة المجتمعية بقسم الأسنان بمستشفى طلخا المركزى.

واكد مكين أن الوحدتين تعد إضافة جديدة لقسم علاج الأسنان بالمستشفى باستخدام مستويات عالية من التعقيم معربا عن خالص شكره للدكتور محمد مسعد ابوالعنين مدير الإدارة العامة لطب الاسنان، والدكتورة لميس حمدي مديرة مستشفى طلخا

وفى سياق متصل نظم قسم الأسنان بمستشفى بلقاس احتفالية خاصة بيوم اليتيم تحت اشراف الدكتور ايمن عبد الجواد مدير الإدارة الصحية ببلقاس.

تضمنت الاحتفالية زيارة للأطفال فى ملجأ الأيتام ببلقاس حيث تم توزيع بعض الهدايا وتعليمهم كيفية المحافظة على صحة الأسنان وطريقة غسلها بطريقة سليمة تنفيذا لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالاهتمام برفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.