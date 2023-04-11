"شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء" تسترد 8 ملايين جنيه من سرقة التيار منذ أول رمضان

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن جميع الإدارات التابعة للشركة تشن حمالات مكثفة بنطاق عمل الشركة لضبط سرقات التيار الكهربائى منذ بداية شهر رمضان المبارك، وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن وعدم تأثرها فنيا بسبب الوصلات الغير قانونية و الحفاظ على حق الدولة.



وأضاف عفيفي فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحرير عدد 20 ألفا و89 ألف محضر سرقة تيار كهربائي منذ بداية شهر رمضان المبارك بقيمة 8 ملايين جنيه، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة للمواطن، لافتا إلى أن التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء جعلت الشبكة مستقرة وبأعلى معايير الجودة.

وقال عفيفى أن مكتبه يتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة سواء الفنية أو التجارية و يتم حلها فى اسرع وقت و بشكل جزرى لضمان عدم تكرار الشكوى، لافتا إلى أن شكاوى الانقطاعات بنطاق عمل الشركة أصبحت محدودة للغاية بفضل التطوير الذى تم بالشبكة الكهربائية.



و تابع عفيفى، أن هناك تنسيق تام مع مباحث شرطة الكهرباء لتحرير محاضر ضد المخالفين و سارقى التيار الكهربائى و تطبيق القانون بكل حزم على سارقى التيار، مناشدا المواطنين بضرورة أن يكون إيجابياً و يسرع بالابلاغ عن سرقات التيار الكهربائى للحفاظ على الشبكة.