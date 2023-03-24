اليوم السابع
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كهرباء شمال القاهرة تنتهى من تركيب 156 ألف عداد مسبوق الدفع

الجمعة، 24 مارس 2023 06:00 ص
كهرباء شمال القاهرة تنتهى من تركيب 156 ألف عداد مسبوق الدفع عداد كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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كشف المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة حريصة على تنفيذ خطة الوزارة التى تستهدف تحويل كافة العدادات الموجدة حاليا والتى يبلغ عددها 33 مليون عداد إلى مسبوقة الدفع والتى ستقضى نهائياً على أخطاء ومشاكل الفواتير.
 
 
وأوضح عفيفي فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تمكنت خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 من تغير و تركيب 156 الف 932 عداد مسبوق الدفع حتى الآن ، موضحا أن اى عداد جديد يتم تركيبه أو تلف أو تغير ملكية يكون مسبوق الدفع.
 
 
أوضح عفيفي، أن جميع العدادات مسبوقة الدفع التى يتم تركيبها لدى المشتركين صناعة مصرية وتعمل بجودة عالية ، موكدا أن الوزارة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى تعتمد فقط على المنتج المحلى من العدادات مسبوقة الدفع من خلال  التواصل بشكل مستمر مع الشركات المحلية المصنعة للعدادات مسبوقة الدفع لزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين.
 
 
أوضح عفيفي أن الوزارة و شركاتها التابعة حريصة على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصري حتى وإن تسبب ذلك فى التأخر فى تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع.

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