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شكري ونظيره اليوناني يؤكدان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 03:14 م
شكري ونظيره اليوناني يؤكدان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وزير الخارجية سامح شكري
كتب : أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ثنائي مغلق بأثينا عمق وتاريخية العلاقات التي تجمع بين البلدين.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الوزيرين أكدا أيضا أهمية استمرار وتيرة التشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وأكد الوزيران على عمق وتاريخية العلاقات التي تجمع بين البلدين، وأهمية استمرار وتيرة التشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وتهدف زيارة شكرى لمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.

 

وتتضمن الزيارة لقاءات هامة لوزير الخارجية مع كل من رئيس وزراء اليونان "كيرياكوس ميتسوتاكيس" ووزير الخارجية "نيكوس ديندياس"، لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة.

 

 

 


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