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شرطة الكهرباء تضبط 13648 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:45 م
شرطة الكهرباء تضبط 13648 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1415 قضية متنوعة قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
 
وقامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بضبط 13648 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، والإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم قامت بضبط 224 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

شرطة الكهرباء

شرطة النقل والمواصلات

وزارة الداخلية

قوة أمنية

سرقة تيار كهربائى



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