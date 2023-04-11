ودعا السيناتور وزارة الخارجية ودائرة العمال المهاجرين والوكالات المعنية الأخرى، حسبما نقلت صحيفة (مانيلا تايمز) الإخبارية الفليبينية، إلى مراقبة الوضع في تايوان عن كثب وتقديم المساعدة للعمال الفلبينيين في الخارج الذين قد يتأثرون بالتدريبات العسكرية الجارية، والذين يقدر عددهم بما يقرب من 150 ألف عامل فلبيني في تايوان، حسب تقارير دائرة العمال المهاجرين.

وقال السيناتور جو، في بيان، إن سلامة ورفاهية الفلبينيين في تايوان يجب أن تكون على رأس أولوياتهم دائمًا، مؤكدا على ضرورة العمل على ضمان سلامتهم وأمنهم، لا سيما في أوقات التوترات المتصاعدة هذه.

كما حث السيناتور الحكومة على وضع "خطة شاملة" لحماية العمال الفلبينيين، بما يتضمن تقديم المساعدة والدعم أثناء حالات الطوارئ واتخاذ إجراءات وقائية مثل سبل العيش البديلة وخطط الإعادة إلى الوطن، إذ قال: "يجب أن نكون استباقيين على الدوام ونفكر في المستقبل عندما يتعلق الأمر برفاهية زملائنا الفلبينيين في الخارج".



وجاء نداء السيناتور جو عقب إرسال الصين سفنا حربية وطائرات بالقرب من تايوان يفترض أنها تقوم بتدريبات عسكرية، مما تسبب في تصاعد التوترات في المنطقة.