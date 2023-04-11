زعيم العمال يقود حملة ضد ريشى سوناك و"ضرائب زوجته" قبل انتخابات مايو

كتبت رباب فتحى

وجه حزب العمال انتقاده إلى زوجة رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك اليوم بينما يصعد حربه قبل الانتخابات ضد المحافظين، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وفى حملة إعلانية من قبل رئيس حزب العمال، السير كير ستارمر للهجوم على ريشى سوناك والمحافظين، تم استخدام الوضع الضريبي غير المحلي لأكشاتا مورتي، المليونيرة الهندية وزوجة رئيس الوزراء كنقطة ضعف وانتقاد لاسيما مع وجوده في داونينج ستريت – مجلس الوزراء- في الوقت يعاني كان فيه ملايين البريطانيين من أزمة تكاليف المعيشة.

وقال السير كير إنه يريد أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية الشهر المقبل "ليعرفوا أن بصمات ريشي سوناك تغطي ميزانيات أسرهم المتعثرة".

يأتي ذلك وسط ضجة حول لهجة سلسلة من منشورات حزب العمال على تويتر تنتقد رئيس الوزراء شخصيًا بسبب إخفاقاته المتنازع عليها بما في ذلك الضعف في مواجهة الجريمة.

وحث زعيم حزب العمال نوابه على "مواصلة التركيز بلا هوادة على فضح إخفاقات" حكومة المحافظين في الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية في مايو.

في رسالة إلى زملائه ، قال السير كير إن التركيز يجب أن ينتقل من الجريمة إلى تكلفة المعيشة.

وكتب "ريشي سوناك هو المهندس الرئيسي للخيارات التي تعطي الأولوية للأثرياء وفشل الحكومة في السيطرة على الاقتصاد واستمرار النمو".

وقال الملصق الرقمي الذي نُشر هذا الصباح: "هل تعتقد أنه من الصواب زيادة الضرائب على العاملين عندما تستفيد عائلتك من ثغرة ضريبية؟ ريشي سوناك يفعل ذلك."

وأثارت مورتي ، التي كان والدها مليارديرًا هنديًا ، ضجة العام الماضي عندما تم الكشف عن أنها تحمل وضعًا ضريبيًا غير محلي قانونيًا أثناء إقامتها مع المستشار في ذلك الوقت في المرتبة 11. وافقت لاحقًا على البدء في دفع ضرائب المملكة المتحدة بالكامل.

لكن المحافظين ردوا اليوم ، متهمين حزب العمل بـ "ذروة النفاق" وسط تساؤلات حول معاش السير كير من وقته كمدير للنيابات العامة (DPP)