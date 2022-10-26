ابنة بيل جيتس الهند وأغنى من العائلة المالكة. .من هى زوجة رئيس وزراء بريطانيا؟

كتبت رباب فتحى

دخل ريشى سوناك، رئيس وزراء بريطانيا الجديد التاريخ بصفته أول بريطاني من أصل آسيوى يتولى المنصب، وأصغر رئيس حكومة منذ 200 عام، ولكن وبفضل زوجته أكشاتا مورتي إلى حد كبير ، سيكون سوناك أحد أغنى الأشخاص الذين وصلوا إلى قمة المؤسسة السياسية.

وتقول هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن أكشاتا مورتى هي ابنة ارايانا مورتى ، أحد أغنى أغنياء الهند حيث يلقب بـ"بيل جيتس الهند".

وسُلطت الأضواء على مورتي، وهي وريثة لثروة تقدر بالمليارات، عندما اتضح في وقت سابق من هذا العام أنها تتمتع بـ "وضعية غير المقيم"، وهو ما يعني أنها لم تكن ملزمة بدفع أية ضرائب على أرباحها من خارج المملكة المتحدة.. لكنها وافقت في وقت لاحق على دفع ضرائب للمملكة المتحدة على دخلها من جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من الثروة الطائلة للعائلة، إلا أن مورتي تنحدر من أصول متواضعة، وفقا لـ"بى بى سى". وفي رسالة إلى ابنته، نُشرت في كتاب عام 2013، أشار مورتي إلى أنه سمع خبر ولادة أكشاتا في مدينة هوبلي الهندية في أبريل 1980 من زميل له، لأن الأسرة لم يكن لديها هاتف في ذلك الوقت.

والتحقت مورتي بكلية كليرمونت ماكينا الليبرالية الخاصة في كاليفورنيا لدراسة الاقتصاد واللغة الفرنسية، ثم حصلت على دبلوم الدراسات العليا في مجال الأزياء قبل أن تعمل في شركتي "ديلويت" و"يونيليفر"، وحصلت على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد.

وكانت الجامعة هي المكان الذي قابلت فيه مورتي سوناك، وتزوجا في عام 2009 وأنجبا ابنتين.

بدأت مورتي، البالغة من العمر 42 عاما، حياتها المهنية في القطاع المالي في كاليفورنيا قبل إطلاق علامتها التجارية الخاصة التي تحمل اسم "أكشاتا ديزاينز"، والتي أطلقت مجموعتها الأولى في عام 2011. وقالت مورتي لمجلة "فوج إنديا" إنها عملت مع فنانين في قرى هندية نائية لإنشاء تصميماتها، والتي كانت تهتم بـ "الأصالة والحرفية وحماية التراث الثري".

ووفقا لـ"سى إن إن" تمتلك مورتى حصة 0.93٪ في شركة البرمجيات الهندية التي يملكها والدها ، Infosys ، تبلغ قيمتها حوالي 715 مليون دولار. ويمثل هذا الجزء الأكبر من صافي ثروة الزوجين المقدرة بـ 730 مليون جنيه إسترليني (830 مليون دولار) ، وفقًا لقائمة صنداي تايمز للأغنياء ، وهو تصنيف سنوي لأغنى الناس في بريطانيا.

وأضافت أن حتى الملكة إليزابيث لم تكن بنفس الثراء - فقد قدرت صحيفة صنداي تايمز صافي ثروة الملكة الراحلة بـ 370 مليون جنيه إسترليني (حوالي 420 مليون دولار) قبل وفاتها. واعتبرت "سى إن إن" أن الثراء الفاحش كاد أن يعرقل صعود سوناك إلى القمة.