رفع درجة الاستعدادات بالبحيرة لمواجهة سوء الأحوال الجوية

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية برفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على مناطق المحافظة المختلفة واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها. وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم الدفع بأكثر من 1300 طاقم فنى ومعدة لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين، مشيرة إلى الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق وكذلك مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف. كما وجهت نائب محافظة البحيرة بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار وكذلك ستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت سقوط امطار بسيطة إلى متوسطة على معظم مراكز المحافظة خاصة المناطق الساحلية، ورغم سقوط الأمطار على مناطق المحافظة المختلفة إلا أنه يؤثر ذلك على الحركة التجارية بالأسواق والمتاجر التى واصلت أعمالها بانتظام.