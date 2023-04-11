وأشار ميتسوتاكيس، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني، إلى أن اليونان ستستمر في الوقوف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا، مشددًا على أنها قدمت منذ بداية العملية العسكرية الروسية الدعم الإنساني والدفاعي.

وأضاف أن اليونان من الدول التي تقوم بتنفيذ إطار العقوبات الأوروبية ضد روسيا، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثميرني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية، عبر موقعها الإلكتروني.

يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.