دور اللجنة الوطنية للقضاء على الختان بعد إبراز الجريمة بمسلسل حضرة العمدة

كتب محمود راغب

يعتبر مسلسل حضرة العمدة ، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واحد من المسلسلات الاجتماعية الهامة التى لاقت إشادات واسعة خلال عرضه فى دراما رمضان 2023.

من أهم القضايا التى سلط الضوء عليها المسلسل، ختان الإناث حيث سلط الضوء على رفع الوعى ببعض الرسائل الهامة الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، بمشاركة رائدت المجلس اللاتى ظهرن فى أحد حلقات المسلسل وهن يجبن القرية للتوعية.

وبعد تسليط الضوء على خطورة ختان الإناث، ما هى اللجنة الوطنية للقضاء على الختان، وأهمية هذه اللجنة ودورها فى مناهضة ختان الإناث.

- اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى 21 مايو 2019.

- تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.

- تعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفلة الأنثى بشكل خاص.

- اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تأتى برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة

- اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث هي الآلية المعنية بتنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الشركاء المعنيين في مصر من بينهم الوزارات والمؤسسات الدينية وجهات انفاذ القانون والمجتمع المدني للقضاء علي هذه الجريمة.

- لم يتوقف عمل اللجنة علي اقتراح التعديلات التشريعية فقط ، بل تعمل أيضاً علي تعزيز آليات الاستجابة المختلفة وتكثيف الأنشطة التوعوية بجميع محافظات الجمهورية وعلي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لمنع ممارسة هذه الجريمة.

- تتنوع أنشطة اللجنة ما بين فعاليات توعوية متنوعة من حملات اعلامية توعوية ،وقوافل تثقيفية وطبية، وحملات لطرق الابواب، إلى جانب استقبال الشكاوى على الخط المختصر 15115، وخط نجدة الطفل 16000.

ويعتبر ختان الإناث شكل من أشكال العنف الذى تتعرضن له الفتيات ومن الممكن ان يتسبب لهن فى الوفاة.

ويجسد دور البطولة فى مسلسل "حضرة العمدة" الفنانة روبى ويعرض خلال شهر رمضان، من تأليف الكاتب الكبير ابراهيم عيسى وإخراج عادل لبيب وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويهيب المجلس الإبلاغ عن حالات ختان الاناث من خلال الاتصال على الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة 15115 أو خط نجدة الطفل 16000 لإيقاف جريمة ختان الإناث.

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.