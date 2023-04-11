خفر السواحل الإيطالى يحاول إنقاذ 1200 مهاجر على متن قاربين بالبحر المتوسط

فاطمة شوقى

أكد خفر السواحل الإيطالي، أنه يحاول إنقاذ 1200 مهاجر على متن سفينتين في البحر الأبيض المتوسط، ​​بعد أن تمكن من مساعدة ما يقرب من 2000 شخص خلال نهاية الأسبوع، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات انقذت 800 مهاجر كانوا على متن قارب صيد، وتم العثور على القارب جنوب غرب سيراكيوز ، في جزيرة صقلية، ووفقًا لخفر السواحل الإيطالي ، فإن إنقاذ المهاجرين عملية "معقدة" بسبب الحشد على متن القارب.

كما اعترضت السلطات في المياه الإيطالية فى كابو باسيرو ، الجزء الجنوبي من صقلية ، قارب آخر على متنه 400 مهاجر.

وفقًا لمنصة الإنذار التي يستخدمها المهاجرون المعرضون للخطر ، Alarm Phone ، فإن الأشخاص على متن القارب "أصيبوا بالذعر".

وبحسب المعلومات التي قدمها خفر السواحل الإيطالي ، خارج هذه العمليات ، تم إنقاذ حوالي 2000 مهاجر من الجمعة إلى الأحد فيما وصفوه بـ "عدد كبير من عمليات الإنقاذ".

وحذرت السلطات الساحلية من وصول آلاف المهاجرين في الأيام الأخيرة على الساحل الإيطالي ، خاصة في جزيرة لامبيدوزا ، بعد القيام برحلات خطرة على متن قوارب في ظروف محفوفة بالمخاطر من شمال إفريقيا.

كما نجح خفر السواحل الأسبوع الماضي في إنقاذ 745 مهاجراً في البحر الأبيض المتوسط ​​بعد اعتراض قارب في مدينة ريجيو كالابريا وكانت أول عملية لإنقاذ المهاجرين في الصباح عندما تمكنت السلطات من إنقاذ 295 مهاجراً و تم إحضارهم إلى الشاطئ.

وفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة الداخلية الإيطالية ، وصل أكثر من 14000 إلى الدولة الأوروبية حتى الآن هذا العام ، مما يضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا في نفس الفترة في عام 2022 إلى ثلاثة أضعاف.

ويرجع ذلك إلى موجة الهجرة المستمرة التي تقلق الدولة الأوروبية ، ولهذا السبب أقرت جيورجيا ميلوني ، رئيسة وزراء إيطاليا ، بعض الإجراءات لاحتواء هذه الظاهرة ، مثل زيادة العقوبات على من يعملون مع شبكات استغلال البشر، و الاتجار في البحر.