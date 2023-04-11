اليوم السابع
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حملات لرفع الرتش والمخلفات بقطع الأراضى الفضاء فى حدائق الأهرام

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:45 م
حملات لرفع الرتش والمخلفات بقطع الأراضى الفضاء فى حدائق الأهرام جانب حملات الحملة
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وهيئة النظافة، اليوم الثلاثاء، حملات لرفع المخلفات والرتش بقطع الأراضي الفضاء بالعنوان 74 ك و 38 ع في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة.
 
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من قطع الأراضي الفضاء وتحسين منظومة النظافة بقطاعات حدائق الأهرام.
 
يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه بدعم منظومة النظافة داخل القطاع بمعدات و100 عامل نظافة إضافي للعمل فى الفترات الصباحية والمسائية فى أعمال الكنس والتجريد ورفع المخلفات، مشدداً على ضرورة التعاقد مع شركة نظافة مختصة للقيام بأعمال الجمع المنزلى للمخلفات مع التأكيد على المحال التجارية داخل القطاع بوضع صناديق قمامة أمام المحال، وذلك فى إطار جهود تحسين منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع.
 
 
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حدائق الاهرام

الجيزة

القمامة

مخلفات

حملة نظافة



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