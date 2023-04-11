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محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف.. تبدأ 6 مايو

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:41 م
محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف.. تبدأ 6 مايو امتحانات - ارشيفية
كتبت – مرام محمد

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-اللواء أحمد راشد: العملية الامتحانية تبدأ 6 مايو وتنتهى 25 مايو

-امتحانات الصف السادس الابتدائي تبدأ 11 مايو وتنتهى 15 مايو

-المحافظ: امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ 20مايو  وتنتهى 25 مايو

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثانى لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية للعام الدراسي 2022 / 2023  والتى تبدأ فى 6 مايو المقبل وتنتهى 25 مايو وذلك بحضور الاستاذ أشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وجاءت مواعيد الامتحانات كالآتي:

-الصف الاول والثاني والثالث (فصل واحد) والخامس (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 6 / 5 / 2023 إلي الأحد 7 / 5 / 2023.

-الصف الرابع الابتدائي (عام ، فصل واحد ,مكفوفين) والرابع و السادس (صم) يبدأ من السبت 6 / 5 / 2023 إلى الأربعاء  10 / 5 / 2023.

-الصف الخامس الابتدائي ( عام ، فصل واحد مكفوفين ) والسابع (صم) يبدا من السبت 6 / 5 / 2023 إلى الأربعاء  10 / 5 / 2023.

-الصف السادس الابتدائي (عام فصل واحد مكفوفين ) والثامن (صم) يبدا من الخميس  11 / 5 / 2023 إلي الإثنين  15 / 5 / 2023.

-الصف الاول الاعدادي ( عام ,صم، مكفوفين، مهنى) يبدا من السبت 6 / 5 / 2023 إلي الاربعاء  17 / 5 / 2023

-الصف الثاني الاعدادي (عام, صم، مكفوفين ،مهنى ) يبدا من الأحد  7 / 5 / 2023 إلي الخميس  18 / 5 / 2023

-الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية، والمكفوفين، والصم )يبدا من السبت 20 / 5 / 2023 إلي الخميس  25 / 5 / 2023

-الصف الأول الثانوي العام يبدأ من السبت 6 / 5 / 2023 إلي السبت  20 / 5 / 2023

-الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد  7 / 5 / 2023 إلي السبت  21 / 5 / 2023

-الصف الأول الثانوي الصم يبدأ من السبت 6 / 5 / 2023 إلي السبت  13 / 5 / 2023

-الصف الثاني الثانوي الصم يبدأ من الخميس 11 / 5 / 2023 إلي الخميس  18 / 5 / 2023

-الصف الأول الثانوي للمكفوفين يبدأ من يوم السبت 6/5/2023 إلى يوم الأحد 14 / 5 / 2023

-الصف الثاني الثانوي للمكفوفين يبدأ من يوم الاثنين 15 / 5 / 2023 إلي يوم الثلاثاء 23 / 5 / 2023

وتبدأ امتحانات النقل للتعليم الفنى من يوم الأحد 30 / 4 /2023  إلى يوم الاربعاء 17 /5 / 2023  نظرا لتعدد التخصصات وكثرة المواد بها علماً بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع أيام (  29 , 30  أبريل ) و ( 1 , 2 , 3 مايو ) 2023 وتنتهى امتحانات الشهادات المحلية وصفوف النقل بأنواعه يوم الخميس الموافق 25 / 5 / 2023 .

وقد كلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.


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