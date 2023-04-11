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"تكافؤ الفرص بالوادى الجديد" تنظّم ورش حرف يدوية لأعضاء "قادرون باختلاف"

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 04:59 م
"تكافؤ الفرص بالوادى الجديد" تنظّم ورش حرف يدوية لأعضاء "قادرون باختلاف" ورش حرف يدوية لأعضاء "قادرون باختلاف"
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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نظّمت وحدة "تكافؤ الفرص" بمحافظة الوادى الجديد برئاسة أمنية مسعود، ورش حرف يدوية لأعضاء مراكز الشباب "قادرون باختلاف" وذلك بمركز شباب الخارجة، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبالتعاون مع إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة.

 

 ويأتى البرنامج ضمن توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ فعاليات وأنشطة لذوى الهمم لتنمية المهارات الحرفية لديهم وتعليمهم حرفه يدوية تساعدهم على الخروج لسوق العمل وإقامة ورش عمل تُسهم فى رفع وتنمية القدرات الابداعية والابتكارية لدى الشباب.

 

 وأشرفت على تدريب الفتيات آيات سلامة عضو وحدة تكافؤ الفرص طوال مدة التدريب والتى استمرت ثلاثة أيام، على مختلف الحرف اليدوية وتنفيذ الإكسسوارات والرسم والتشكيل بالفوم لعدد كبير من الفتيات.


الوادى الجديد

وحده تكافؤ الفرص بالوادى الجديد

قادرون باختلاف

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