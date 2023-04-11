تقرير: ملايين من الأطفال فى أمريكا اللاتينية يعانون من الجوع

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن ملايين من الاطفال فى أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبى يعانون من نقص حاد فى الغذاء، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 87 مليون طفل ومراهق يعانى من الجوع.

وأشارت الصحيفة فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى إلى أن في عام 2018 ، كان هناك 38.2٪ من حالات الفقر بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين عام و18 عامًا، والتي ارتفعت إلى 46.5٪ نتيجة لأزمة وباء كورونا، وهناك ما يقرب من 87 مليون طفل ومراهق فقير في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى".

وقالت مونيكا روبيو، مستشارة السياسة الاجتماعية الإقليمية لأمريكا اللاتينية منطقة البحر الكاريبى من اليونيسيف ، إن 87 مليون طفل ومراهق فقير في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، وخلال وباء كورونا ، تمكنوا من الانضمام إلى قائمة انتظار الفقر بنسبة 15.5٪ مليون، مضيفة أن الامر لم يكن عقاب سماوى، ولكن لا بد من ان ندرك أن الأمر هى ظاهرة الفقر والتسول من الأطفال والمراهقين ، وهى مشكلة لا بد التوصل بها لحل نهائى.

وأشارت إلى أن من بين الحلول لهذه الظاهرة، هى أهمية القضاء على عدم المساواة ، ليس بسبب الحاجة الشخصية أو الفردية ، ولكن من أجل الحق في العيش للجنس البشري، حيث يؤدي التفاوت في الحياة إلى عدم اليقين.

وأكد تقرير أصدرته اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى "سيبال"، إن القارة اللاتينية تعانى من فقر مدقع يؤثر على 32.1% من السكان أي ما يعادل 201 مليون شخص، وذلك فى نهاية 2022.

وقال السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، خوسيه مانويل سالازار زيريناخس، خلال عرضه: "إن سلسلة الصدمات الخارجية والتباطؤ فى النمو الاقتصادى، والانتعاش الضعيف للعمالة وارتفاع التضخم، تعمق وتطيل الأزمة الاجتماعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، وفقا لصحيفة "كوبا ديباتى" الكوبية.

وتشير البيانات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى أن مؤشر الفقر يظهر انخفاضًا طفيفًا قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2021، حيث بلغ 32.3٪. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الفقر المدقع ، الذي ارتفع 0.2 % في نفس الفترة ، ليستقر عند 13.1٪.

وبهذا المعنى ، فإن البطالة لعام 2022 تظهر أيضًا انتكاسة لمدة 22 عامًا وتؤثر بشكل خاص على النساء ، حيث يُظهر معدل البطالة بالنسبة لهن زيادة من 9.5٪ في عام 2019 إلى 11.6٪ في عام 2022 ويعاني أيضًا من "فجوات كبيرة بين الجنسين".