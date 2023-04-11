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تفحم وحدة سكنية بمنطقة "السيد متولي" في بورسعيد.. صور

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:09 م
تفحم وحدة سكنية بمنطقة "السيد متولي" في بورسعيد.. صور تفحم وحدة سكنية في بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تفحمت وحدة سكنية بمنطقة السيد متولي نطاق حي الضواحي في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، اثر اندلاع النيران داخلها عقب الإفطار، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
 
تلقت غرفة العمليات والكوارث والأزمات بحي الضواحي بلاغًا بنشوب حريق داخل وحدة سكنية بالعمارة رقم 75 بمنطقة السيد متولي، فانتقلت الإدارات المعنية بالحي إلى مكان الحريق كما جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة تداعيات الحادث، في الوقت الذي انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى الوحدات السكنية المجاورة، دون وقوع أى إصابات.
 
وتبين من المعاينة الأولية اندلاع النيران داخل "الأنتريه" ودورة المياه والمطبخ، مما تسبب في تفحم كافة المحتويات، وجرى عمل المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة.
 
 
التفحم داخل الوحده
التفحم داخل الوحده

تفحم الوحدة السكنية
تفحم الوحدة السكنية

جانب من تفحم الوحدة
جانب من تفحم الوحدة

حريق شقة
حريق شقة

وحدة سكنية متفحمه
وحدة سكنية متفحمه

 


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