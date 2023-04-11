تعليم بني سويف: فوز الطالبين "يوسف وشمس" فى مسابقة المبدع الصغير

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف فوز الطالب: يوسف محمود محمود _بالصف الأول الثانوي، بمدرسة المستقبل الرسمية للغات، والطالبة شمس أحمد سيد سليمان_ بمدرسة الأوائل الخاصة في مسابقة جائزة الدولة المبدع الصغير2023، التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة سنوياً، وتشمل مجالات أخرى في جوانب ثقافية وفنية وأدبية.

قال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الطالب "يوسف" شارك في المسابقة بمشروع نظام المرور الأخضر، ضمن فئة الابتكارات العلمية، والتي تستهدف توفير الكهرباء المستخدمة من أعمدة الإنارة في الطرق وتقليل الحوادث المرورية الناتجة عن عدم ترك مسافة كافية آمنة بين السيارات، فيما شاركت الطالبة"شمس" في مجال التأليف المسرحي، منوها إلى أن الطالبين من المبدعين والمتميزين الذين ترعاهم إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالمديرية

من جانبه أعرب المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم"عن سعادته بهذا التميز الذي حققه أبناء بني سويف، ووجه التهنئة لأسرة التربية والتعليم وإدارة المدرسة وذوي الطلاب وأسرهم،على هذا الأداء المشرف، مشدداً على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية والرياضية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب من خلال المشاركة في برامج وأنشطة تعبر عن طاقاتهم والكشف عن مواهبهم وتنميتها.