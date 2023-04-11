اليوم السابع
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تعرف على خريطة الاعتكاف فى أسوان.. تضم 69 مسجداً

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 02:00 ص
تعرف على خريطة الاعتكاف فى أسوان.. تضم 69 مسجداً الاعتكاف
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، المساجد التى تم تخصيصها للاعتكاف فى رمضان، بالتزامن مع دخول العشر الأواخر من الشهر الكريم، وإحياء هذه السنة التى كان يحرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 
وحددت الأوقاف 69 مسجداً داخل محافظة أسوان، موزعين على مختلف المراكز والمدن، منهم 22 مسجداً للاعتكاف بإدارة أسوان، ومسجدين تابعين لإدارة دراو، بالإضافة إلى 14 مسجدًا بإدارة كوم أمبو، و31 مسجدًا بإدارة إدفو.
 
وينشر "اليوم السابع" أسماء وأماكن هذه المساجد التى حددتها وزارة الأوقاف للتأكيد على أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وأن الوزارة حريصة أشد الحرص على إحياء سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
 
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